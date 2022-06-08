SURVİVOR KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor 2022 All Star son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve ödül oyunları sonrasında Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan kritik eleme adayı oylamaları sonrasında potaya giren Hikmet, Evrim, Nisa, Anıl dörtlüsünden biri SMS sıralaması oylarına göre Survivor'a veda etti. Dominik Cumhuriyeti'nde yapılacak olan kritik eleme konseyinde bu hafta Survivor'a veda eden isim ve ödül oyununu kazanan takımla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler "son dakika Survivor kim elendi, kim gitti?" soruları üzerinden bilgi edinmek için araştırmalarını sürdürüyor.
Survivor 2022 All Star yarışmasında 7 Haziran 2022 Salı günü elenen yarışmacı ve ödül oyununu kazanan takımla ilgili detaylar şöyle;
7 Haziran 2022 Salı günü TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında geçtiğimiz hafta boyunca ünlüler ve gönüllüler takımlarının mücadele verdiği kritik dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı oylamalarının ardından eleme potasına giren Hikmet, Evrim, Nisa, Anıl arasından birisi adaya veda edecek.
Survivor 2022 All Star kritik eleme konseyi öncesinde oynanan ödül oyununda moral depolamak isteyen yarışmacılar Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan parkur üzerinde sınırlarını zorlarken, eleme potasında olan yarışmacıların heyecanlı oldukları görüldü.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında oynanan ödül oyununda 2 etaplı oyunda her iki takım da birer kez kazanırken en iyiler mücadelesinde Evrim ve Ayşe arasında oynanan son oyunda Evrim başarılı olarak ödül oyununu ünlüler takımının kazanmasını sağladı.
Ödül oyununu kazanan takım lüks bir villada lezzetli yemek ve tatlı yeme ardından dinlenerek televizyon izleme hakkına sahip oldu.
Survivor 2022 All Star yarışmasında dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı seçimleri sonrasında potaya iğden yarışmacılar şöyle;
Acun Ilıcalı yapımcılığında 7 Haziran 2022 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında zorlu ödül oyunu sonrasına sıra kritik eleme konseyinde geldi. Eleme potasında olan Hikmet, Evrim, Nisa, Anıl yarışmacıları arasından birisi bugün Survivor'a veda eden isim oldu.
"Survivor kim elendi?" sorusu Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan kritik eleme konseyinde Acun Ilıcalı tarafından yanıtlandı. Bu hafta Survivor'a veda eden yarışmacı SMS oyu sıralaması sonuçlarına göre Evrim Keklik oldu.