Haberler Yaşam Haberleri SURVİVOR KİM ELENDİ? - TV8 7 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim gitti, ödülü hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme, kimse beklemiyordu!
Giriş Tarihi: 8.6.2022 00:39 Son Güncelleme: 8.6.2022 00:39

SURVİVOR KİM ELENDİ? - TV8 7 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim gitti, ödülü hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme, kimse beklemiyordu!

SURVİVOR KİM ELENDİ? - TV8 7 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim gitti, ödülü hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme, kimse beklemiyordu!

Survivor 2022 All Star yarışmasında bu hafta adaya veda eden isim bu gece yapılacak ada konseyi sonrasında belli oldu. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında hafta boyunca oynanan dokunulmazlık, ödül oyunları ve eleme adayı oylamaları sonrasında eleme adayı seçilen Hikmet, Evrim, Nisa, Anıl arasından birisi kritik eleme konseyinde SMS oyu sıralamasına göre bu hafta yarışmaya veda eden isim oldu. Diğer yandan Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında Survivor 2022 All Star mücadelesini izleyenler son dakika detayları öğrenmek isteyerek Survivor kim elendi, kim gitti? sorusu üzerinden bu hafta veda eden yarışmacı ve ödülü kazanan takımı öğrenmeye çalışıyor. TV8 SMS sıralaması son dakika Survivor kim elendi, kim gitti? sorusu yanıtları ve tüm son dakika detaylar.

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor 2022 All Star son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve ödül oyunları sonrasında Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan kritik eleme adayı oylamaları sonrasında potaya giren Hikmet, Evrim, Nisa, Anıl dörtlüsünden biri SMS sıralaması oylarına göre Survivor'a veda etti. Dominik Cumhuriyeti'nde yapılacak olan kritik eleme konseyinde bu hafta Survivor'a veda eden isim ve ödül oyununu kazanan takımla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler "son dakika Survivor kim elendi, kim gitti?" soruları üzerinden bilgi edinmek için araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 7 HAZİRAN SMS SIRALAMASI

Survivor 2022 All Star yarışmasında 7 Haziran 2022 Salı günü elenen yarışmacı ve ödül oyununu kazanan takımla ilgili detaylar şöyle;

7 Haziran 2022 Salı günü TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında geçtiğimiz hafta boyunca ünlüler ve gönüllüler takımlarının mücadele verdiği kritik dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı oylamalarının ardından eleme potasına giren Hikmet, Evrim, Nisa, Anıl arasından birisi adaya veda edecek.



Kritik eleme konseyi öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında önemli bir ödül oyunu oynandı. Ödülü kazanmak isteyen her iki takımın yarışmacıları zorlu parkurda mücadelede verdi.



Survivor 2022 All Star kritik eleme konseyi öncesinde oynanan ödül oyununda moral depolamak isteyen yarışmacılar Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan parkur üzerinde sınırlarını zorlarken, eleme potasında olan yarışmacıların heyecanlı oldukları görüldü.



SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında oynanan ödül oyununda 2 etaplı oyunda her iki takım da birer kez kazanırken en iyiler mücadelesinde Evrim ve Ayşe arasında oynanan son oyunda Evrim başarılı olarak ödül oyununu ünlüler takımının kazanmasını sağladı.




SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

Ödül oyununu kazanan takım lüks bir villada lezzetli yemek ve tatlı yeme ardından dinlenerek televizyon izleme hakkına sahip oldu.



SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2022 All Star yarışmasında dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı seçimleri sonrasında potaya iğden yarışmacılar şöyle;

  1. HİKMET
  2. EVRİM
  3. NİSA
  4. ANIL



SURVİVOR KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı yapımcılığında 7 Haziran 2022 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında zorlu ödül oyunu sonrasına sıra kritik eleme konseyinde geldi. Eleme potasında olan Hikmet, Evrim, Nisa, Anıl yarışmacıları arasından birisi bugün Survivor'a veda eden isim oldu.



SURVİVOR KİM GİTTİ?

"Survivor kim elendi?" sorusu Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan kritik eleme konseyinde Acun Ilıcalı tarafından yanıtlandı. Bu hafta Survivor'a veda eden yarışmacı SMS oyu sıralaması sonuçlarına göre Evrim Keklik oldu.



SURVİVOR KIRMIZI TAKIM

  • ADEM
  • ANIL
  • BATUHAN
  • NİSA
  • EVRİM



SURVİVOR MAVİ TAKIM

  • NAGİHAN
  • AYŞE
  • ATAKAN
  • BERKAN
  • OGEDAY
  • HİKMET
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SURVİVOR KİM ELENDİ? - TV8 7 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim gitti, ödülü hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme, kimse beklemiyordu!
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