Survivor şampiyonu için geri sayım başladı. Geçtiğimiz akşamki yarı finalde, final koltuğuna oturacak iki isim belli oldu. Oylamada Nisa ve Adem, isimleri Batuhan'ın önünde çıktığı için finale kalan isimler oldular. Şimdilerde programın sıkı takipçileri "2022 Survivor şampiyonu birincisi kim oldu, büyük ödülü kim kazandı?" soruları yanıt aramaya başladı. Heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İki finalistin sevenleri ve destekleyicileri peş peşe SMS'lerle şampiyonu belirlemeye çalışıyor. Peki, 2022 Survivor şampiyonu birincisi kim oldu, büyük ödülü kim kazandı? İşte final gecesinden detaylar...

SON DAKİKA | SURVİVOR ŞAMPİYONU BELLİ OLUYOR...

Aylardır adada kıran kırana bir mücadele sürüyor. Yarışmacılar canlarını dişine takıp kupayı kaldırabilmek için parkurlarda kıra kırana yarıştı. Ve her hafta yapılan oylamalarla geriye sadece Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı kaldı. 2022 Survivor şampiyonu yalnızca birkaç saat sonra belli olacak.