Son dakika: Taksim bombacısının lojistik hücresine baskın… 11 PKK’lı gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından çok sayıda adrese Özel Harekat destekli eş zamanlı baskın yapıldı.

2022 yılında İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ne bağlı İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyen ve yakalanarak tutuklanan Ahlam Albashir'e lojistik destek sağladıkları tespit edilen 11 kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Bölücü terör örgütü PKK ile iltisaklı olan 11 şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 13 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda altı kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi ise yaralanmıştı.