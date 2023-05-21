Son dakika: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 3’ü çocuk 8 yaralı

Konya'nın Bulgurluk Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Şanlıurfa'dan Konya'ya gelen içinde tarım işçilerinin bulunduğu Nezir Büyükçay (52) yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Nesibe Büyükçay (50) hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte aynı aileden Nurullah, Süreyya, Aslan, Enes, Ahmet, Azat, Mehmet Büyükçay yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Sürücü Nezir Büyükçay'ın SRC ve yetki belgesinin bulunmadığı ayrıca şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayarak kusurlu olduğu öğrenildi.