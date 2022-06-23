SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan flaş açıklama: Marmaris’teki yangın neden çıktı?

TSK ENVANTERİNDE BULUNAN HELİKOPTER İLK KEZ GÖREVDE!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gece itibarıyla sabaha kadar kara çalışmalarımız devam etti. Bugün, ilk kez TSK envanterinde bulunan bir kere 7-10 ton su atabilen helikopterler de görev başındadır. Şunu açıkça söylemek lazım: Biz ilk yangın ve afetlerimizi yaşamıyoruz. Biz geçen sene dünyanın en büyük yangınlarıyla karşı karşıya kaldık." dedi.