SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan flaş açıklama: Marmaris’teki yangın neden çıktı?

Son dakika haberi: Marmaris'teki orman yangınları ile mücadelede 2. güne girildi. Yangınlarla mücadele için ekipler seferber olurken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son duruma ilişkin yeni açıklamalar yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Rüzgar biraz artacak ama dün kadar olmayacak. Akşama doğru daha olumlu gelişmeler bekliyoruz. Söndürme çalışmasına 12 uçak ve 45 helikopter katılıyor." dedi.
TSK ENVANTERİNDE BULUNAN HELİKOPTER İLK KEZ GÖREVDE!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gece itibarıyla sabaha kadar kara çalışmalarımız devam etti. Bugün, ilk kez TSK envanterinde bulunan bir kere 7-10 ton su atabilen helikopterler de görev başındadır. Şunu açıkça söylemek lazım: Biz ilk yangın ve afetlerimizi yaşamıyoruz. Biz geçen sene dünyanın en büyük yangınlarıyla karşı karşıya kaldık." dedi.
Bu yangınlarda nasıl mücadele edildiğini gerek STK'lar olsun gerek kamu kuruluşlarımız olsun, el birliğiyle bir mücadele ortaya koyulmuştur. Sele gideriz yanlış bilgilerle vatandaşımızı yanıltmaya, meseleye yardımcı olmaktan ziyade bu meseleden nasıl bir karmaşıklık ve kaos oluşturabilirim düşüncesinde anlayışla karşı karşıyayız." sözlerini kullandı.
MARMARİS'TE YANGIN NEDEN ÇIKTI?
Bakan Soylu, "Bir tespitimiz ve kimlik var, yakında açıklayacağız" ifadelerini kullandı.