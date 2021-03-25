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Giriş Tarihi: 25.3.2021 11:33 Son Güncelleme: 13.10.2021 11:58

Son dakika: Tekme tokat kız kavgası kamerada! Bıçakla saldırdı, elinden yaraladı...

DHA
Son dakika: Tekme tokat kız kavgası kamerada! Bıçakla saldırdı, elinden yaraladı...

Son dakika haberler... Hatay'ın İskenderun ilçesinde genç kızların kavgası görenleri şaşkına çevirdi. Gruptaki kızlardan biri, diğer kızlar tarafından tekme tokat dövüldü. Kızları çevredeki vatandaşlar ayırırken o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

İskenderun ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir parkta 5 kişi olan bir grup kız arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme tokat kavga eden kızları çevredekiler ayırmaya çalıştı.

Bu sırada cebinden bıçak çıkaran kızlardan biri, diğerini elinden hafif yaraladı.

Vatandaşların uzun uğraşları sonucu kavga sona erdi.

Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kızların şikayetçi olmadığı bildirildi.

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Son dakika: Tekme tokat kız kavgası kamerada! Bıçakla saldırdı, elinden yaraladı...
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