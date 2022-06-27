SON DAKİKA | Temmuz memur maaşları ne zaman yatırılacak? 2022 Temmuz ayı memur maaşları hangi tarihte hesaplara yatacak, zamlar dahil mi?





İşte Başkan Erdoğan'ın diğer açıklamalarından detaylar;

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz.