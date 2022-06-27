SON DAKİKA | Temmuz memur maaşları ne zaman yatırılacak? 2022 Temmuz ayı memur maaşları hangi tarihte hesaplara yatacak, zamlar dahil mi?

Temmuz ayı memur maaşlarının hesaplara yatacağı tarih merak konusu oluyordu. Bugünkü Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasında konuya ilişkin son dakika bilgileri paylaşıldı. Bu son dakika gelişmesiyle birlikte detayları öğrenmek isteyenler "Temmuz memur maaşları ne zaman, hangi tarihte yatırılacak, zamlar dahil mi?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.
2022 Temmuz ayı memur maaşları ile ilgili detaylar şöyle;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasında;
"Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek."
İfadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın diğer açıklamalarından detaylar;
Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz.
Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun, hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığı altında ezilmesine müsaade etmemektir. Detaylarını açıklayacağımız bu çalışmanın emeklilerimize ve çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. NATO görüşmelerinden döner dönmez açıklayacağım.
Ayrıca memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yeni yatırımlarla, yeni fırsatlarla ve yeni finansman kaynaklarıyla istihdamı ve üretimi destekliyor, ihracatçıları pazarlarını büyütmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Bize yan gelip yatmak yoktur. Dünyada başı dik gezebilmenin tek yolu budur.
Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacak.