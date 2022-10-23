Son dakika: Terör örgütüne operasyon… 8 ilçede yakalandılar…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. İstanbul'un sekiz ilçesinde sekiz farklı adrese eş zamanlı ve Özel Harekat destekli baskın yapıldı.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 8 gözaltı | Video
Terör örgütü DEAŞ adına faaliyetler yürüten sekiz terörist yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.