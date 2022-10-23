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Giriş Tarihi: 23.10.2022 10:06 Son Güncelleme: 23.10.2022 10:31

Son dakika: Terör örgütüne operasyon… 8 ilçede yakalandılar…

İstanbul’un 8 ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen operasyonda sekiz terörist gözaltına alındı. Özel Harekat destekli operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika: Terör örgütüne operasyon… 8 ilçede yakalandılar…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. İstanbul'un sekiz ilçesinde sekiz farklı adrese eş zamanlı ve Özel Harekat destekli baskın yapıldı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 8 gözaltı | Video

Terör örgütü DEAŞ adına faaliyetler yürüten sekiz terörist yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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Son dakika: Terör örgütüne operasyon… 8 ilçede yakalandılar…
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