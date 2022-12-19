SON DAKİKA | Terörden temizlenen Gabar’da rekor keşif! Değeri 12 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık'ta, Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini, 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu açıklamasının ardından bölgede çalışmalar aralıksız sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin 5 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi bugün 65 bin varile çıkarken, özel sektörle birlikte bu 80 bin varil oldu.