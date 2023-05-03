Son dakika: TFF binasına saldırı davasında karar çıktı

"KİMSEYİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETMEDİK"

Duruşmadaki savunmasında sanık Cüneyd Uslu, "Ben kimseyi tehdit etmedim. Kimseyi öldürmeye teşebbüs etmedim. Beraatimi talep ederim" dedi. Diğer sanık Oğuzhan Güneysu ise savunmasında, "Beraatimi talep ederim. Ben silahı elime almadım. Bu nedenle ruhsatsız silah taşımak suçundan da beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

SANIKLARDAN BİRİ 7 BUÇUK YIL HAPİS CEZASI ALIRKEN BİRİ BERAAT ETTİ

Duruşma sonu mahkeme, sanık Cüneyd Uslu hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmışsa da sanığın eylemine uyan "Zincirleme şekilde birden fazla kişiye karşı silahla tehdit" suçundan 6 yıl, "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, diğer sanık Oğuzhan Güneysu'nun ise üzerine atılı suçları işlediğine dair kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine hükmetti.