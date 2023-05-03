Son dakika: TFF binasına saldırı davasında karar çıktı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Eylül 2022 günü Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili hazırladığı iddianamede şüpheliler Cüneyt Uslu ve Oğuzhan Güneysu hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 285'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti. Hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.
TTF DAVASINDA KARAR GÜNÜ
İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya sanıklar Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkemede, sanık Cüneyd Uslu'nun avukatının, müşteki Türkiye Futbol Federasyonu'nun zararı olan 1700 TL'yi giderdiğine dair banka dekontunu dosyaya ibraz ettiği tutanağa geçirildi.
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SAVCI MÜTALAASINI SUNDU
Cumhuriyet Savcısı açıkladığı mütalaada, sanık Cüneyd Uslu'nun, "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçundan 8 yıl 9 aya kadar, "Mala zarar verme" suçundan ise 2 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Diğer sanık Oğuzhan Güneysu'nun ise beraatini istedi.
"KİMSEYİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETMEDİK"
Duruşmadaki savunmasında sanık Cüneyd Uslu, "Ben kimseyi tehdit etmedim. Kimseyi öldürmeye teşebbüs etmedim. Beraatimi talep ederim" dedi. Diğer sanık Oğuzhan Güneysu ise savunmasında, "Beraatimi talep ederim. Ben silahı elime almadım. Bu nedenle ruhsatsız silah taşımak suçundan da beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.
SANIKLARDAN BİRİ 7 BUÇUK YIL HAPİS CEZASI ALIRKEN BİRİ BERAAT ETTİ
Duruşma sonu mahkeme, sanık Cüneyd Uslu hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmışsa da sanığın eylemine uyan "Zincirleme şekilde birden fazla kişiye karşı silahla tehdit" suçundan 6 yıl, "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, diğer sanık Oğuzhan Güneysu'nun ise üzerine atılı suçları işlediğine dair kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine hükmetti.
ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ
Kararın açıklanmasının ardından bir üye hakim karara şerh koydu. Üye hakim muhalefet şerhinde her ne kadar sanık Cüneyd Uslu hakkında, "Silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silah ve mermi taşıma ve bulundurma" suçundan cezalandırılmasına dair hüküm tesis edilmiş ise de sanık Cüneyd Uslu'nun, federasyon yönetim kurulu üyeleri ya da başkanıyla aralarında herhangi bir husumet ve ilişki olmadığı, olay günü sanığın 250 metre mesafede bulunan federasyon binasının karşısındaki yüzen evde alkollü olduğu halde havaya ateş ettiği, 12 adet mermiden 3 tanesinin federasyon binasına isabet ettiği olayda sanığın silahla tehdit kastıyla hareket etmediği, bu suretle eyleminin "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunu oluşturduğu ve sanığın eyleminin seri yargılama usulüne tabi olduğu anlaşıldığından, dosyanın bu yönde işlem yapılmak üzere İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Seri Muhakeme Bürosu'na gönderilmesine karar verilmesi görüş ve kanaatinde olduğunu belirtti.