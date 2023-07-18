Son dakika: Thodex Ceo’su Faruk Fatih Özer için rekor hapis talebi:  12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla…

Thodex davasında Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada tutuklu sanık Faruk Fatih Özer'in suç örgütünün kurucu ve lideri olduğu belirtilerek, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından toplamda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.