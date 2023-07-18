Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Thodex Ceo’su Faruk Fatih Özer için rekor hapis talebi:  12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla…
Giriş Tarihi: 18.7.2023 12:12 Son Güncelleme: 18.7.2023 12:23

Son dakika: Thodex Ceo’su Faruk Fatih Özer için rekor hapis talebi:  12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla…

Son dakika: Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yargılandığı dolandırıcılık davasında savcılık, sanığın 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapsini istedi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika: Thodex Ceo’su Faruk Fatih Özer için rekor hapis talebi:  12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla…

Thodex davasında Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada tutuklu sanık Faruk Fatih Özer'in suç örgütünün kurucu ve lideri olduğu belirtilerek, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından toplamda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

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Son dakika: Thodex Ceo’su Faruk Fatih Özer için rekor hapis talebi:  12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla…
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