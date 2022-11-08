SON DAKİKA | THY’den ucuza bilet kampanyası

Son dakika haberi... Türk Hava Yolları 1 Mart 2023 - 14 Nisan 2023 tarihleri arasında seyahat planlayanlara yönelik kampanya hazırladı.
Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşlarda geçerli olacak. Kıbrıs Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşlar kampanya kapsamına alınmayacak.
Sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak kampanya; Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.
Kampanya kapsamında sunulan ücretler EcoFly ücret sınıfında 399 TL, ExtraFly ücret sınıfında 519 TL ve PrimeFly ücret sınıfında 549 TL oldu. Ecofly ücret sınıfından alınan biletlerde değişiklik ve iptale izin verilmeyecek. Kampanya kapsamında 99.000 adet koltuk arz edilecek.