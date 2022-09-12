Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: TİM'ler sahaya iniyor! Okul çevresinde güvenlik önlemleri arttı
Giriş Tarihi: 12.9.2022 10:31 Son Güncelleme: 12.9.2022 10:35

Son dakika: TİM'ler sahaya iniyor! Okul çevresinde güvenlik önlemleri arttı

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı personelin katılımı ile 81 ilde eş zamanlı olarak Asayiş, Çocuk, Narkotik, TEM ve KOM birimlerinden oluşturulan karma ekipleri ile bugünden itibaren 5 gün boyunca çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri denetim uygulaması yapılacak.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Son dakika: TİM’ler sahaya iniyor! Okul çevresinde güvenlik önlemleri arttı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı personelin katılımı ile 81 ilde eş zamanlı olarak Asayiş, Çocuk, Narkotik, TEM ve KOM birimlerinden oluşturulan karma ekipler, 07:30-18:00 saatleri arasında, okulların giriş çıkış ve öğle arası saatlerindeki yoğunluk göz önünde bulundurulmak suretiyle denetim süresi en az 2'şer saatlik dilimlerden oluşan 3 periyot halinde planlanarak tüm ilkokul, ortaokul, lise ve öğrenci yurtlarının yakın çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik ve bu yerlerin yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamülleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları vb. umuma açık yerler denetlenecek.

EMNİYET VE JANDARMA SAHADA

Ülke genelinde yıl boyu sürecek bu denetimler okulların açıldığı bu hafta ise 5 gün boyunca yoğunlaştırılacak. 5 günlük yoğun denetimde Emniyet ve Jandarma birimlerinden oluşturulan 16 bin 948 karma ekip ile 56 bin 948 personel katılım sağlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu! TV8 ile 11 Eylül 2022 Dün akşam MasterChef’te kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu?
JGK Jandarma Uzman Erbaş alımı yapacak! 2022 Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden, nasıl başvurulur?
Son Dakika: Yerli doğal gazın evlere gireceği tarih belli oldu! Bakan Dönmez: Keşfin ateşi Akdeniz'de yanacak
CHP'nin kriz, kaos ve zorba belediyeciliği! Bir skandal da Eskişehir'den
CHP’li Başkan’dan aile şirketine kıyak! Bir rant skandalı daha ortaya çıktı
Son dakika! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var
İBB'de taciz skandalında yeni detaylar ortaya çıktı! "Ne yapıyorsun" dediğimde "masaj yapıyorum" dedi
İhanetin adına ‘bayrak’ dediler! Demokrasinin kara lekesi 12 Eylül darbesi
CHP'li isimden skandal sözler! PKK'nın dilini kullandı: Açık açık bölücülük yaptı
Emekli promosyon 2022 fırsatları banka banka duyuruldu! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, başvurular ne zaman bitecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: TİM'ler sahaya iniyor! Okul çevresinde güvenlik önlemleri arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA