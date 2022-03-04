Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Tokat'ta servis aracı devrildi! 1 asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı
Giriş Tarihi: 4.3.2022 09:26

Son dakika: Tokat'ta servis aracı devrildi! 1 asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı

Son dakika: Tokat’ta servis aracı devrildi! 1 asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı

Son dakika haberi: Tokat'ta askerleri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu bir askerin şehit olduğu, üç askerin de yaralandığı bildirildi.

Uzman Çavuş Mustafa Sağlam idaresindeki 60 ACD 125 plakalı askerleri taşıyan servis aracı, buzlanmanın olduğu Tokat-Niksar kara yolu Almus kavşağı yakınlarında bariyere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan uzman çavuşlar İsmail Elfin, Muammer Kurt ve Ali Yiğit yaralandı.

Araçta sıkışan Elfin ile diğer yaralılar, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Elfin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hastanede Başhekim Dursun Tüzün'den bilgi alan Vali Ozan Balcı ve İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bastancı, daha sonra kaza yerinde incelemede bulundu.

Askerlerin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev yaptıkları öğrenildi.

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Son dakika: Tokat'ta servis aracı devrildi! 1 asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı
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