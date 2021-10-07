Son dakika: Trabzon Havalimanı’nda kırmızı alarm! Kuveyt uçağına bomba ihbarı: Validen ilk açıklama

Bu sabah Kuveyt'ten havalanan Cezire Havayolları'na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Güvenli bir bölgeye çekilen uçağın etrafından havalimanı itfaiyesi ve özel hareket polisleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, Trabzon Havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı.
Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından uçakta bulunan 57 yolcu ve 6 mürettebat uçaktan tek tek indirilerek üst araması yapıldı. Yolcuların bagajları da mobil X-Ray'den geçilerek kontrol edilirken, bomba imha ekipleri uçakta arama yaptı.
Yapılan aramada bir patlayıcıya rastlanılmazken, uçuşa kapatılan pist ise hava trafiğine yeniden açıldı. Uçuşların normale dönmesinin ardından havalimanın VİP bölümünde açıklama yapan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, uçağın güvenli bir bölgede aramasının tamamlanmasının ardından tekrar seferine devam edeceğini belirterek, "Kuveyt'ten havalanarak Trabzon Havalimanı'na gelmekte olan JZR314 sefer sayılı Kuveyt Hava Yolları'na ait uçağımız 11:18 civarı havalimanın iniş yaptı.
Hemen bizim güvenlik birimlerimiz tarafından uçak güvenli alana alınarak arkadaşlarımız tarafından detaylı aramalar yapıldı. Uçağımızda 51 yolcu 6 mürettebat vardı. Bu yolcu ve mürettebatların tahliyeleri gerçekleştirildi. Şuanda yolcularımızın bagajlarının detaylı arama işlemleri yapılıyor. Havalimanında uçuşun durdurulmasıyla ilgili söz konusu değil. Havalimanımıza uçuşlara açıktır. Kısaca şu an uçağımız güvenli bölgede araması tamamlanarak tekrar seferine devam edecektir." dedi.
SON DAKİKA: Trabzon'a inen Kuveyt uçağında bomba ihbarı! Yolcular boşaltılıyor...
Bomba ihbarının nereden geldiğine dair açıklamada bulunan Vali Ustaoğlu, "Kuveyt Havayolları Genel Merkezi'ne yapılan bir ihbar. Uluslararası kurallar gereği o anda Kuveyt Hava Yolları'na ait havada bulunan uçaklarına bu ihbarı bildirerek gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması işlemi bu prosedürle gerçekleşti. Havada ulunan tüm Kuveyt Havayolları'na ait uçaklara bu bildirim yapıldı." şeklinde konuştu.