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Giriş Tarihi: 7.10.2021 12:17 Son Güncelleme: 7.10.2021 14:30

Son dakika: Trabzon Havalimanı'nda kırmızı alarm! Kuveyt uçağına bomba ihbarı: Validen ilk açıklama

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Son dakika: Trabzon Havalimanı’nda kırmızı alarm! Kuveyt uçağına bomba ihbarı: Validen ilk açıklama
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Kuveyt'ten havalanan ve bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı'na öğle saatlerinde acil iniş yapan Cezire Havayolları'na ait uçak nedeniyle Trabzon Havalimanı bir süre hava trafiğine kapatıldı. Uçaktan indirilerek tek tek üst araması yapılan 57 yolcu uçaktan tahliye edilirken, bomba imha ekiplerinin uçakta yaptıkları aramada patlayıcıya rastlanılmadı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “Kuveyt Havayolları Genel Merkezi’ne yapılan bir ihbar. Uçağımız güvenli bölgede araması tamamlanarak tekrar seferine devam edecektir.” dedi.

Bu sabah Kuveyt'ten havalanan Cezire Havayolları'na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Güvenli bir bölgeye çekilen uçağın etrafından havalimanı itfaiyesi ve özel hareket polisleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, Trabzon Havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı.



Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından uçakta bulunan 57 yolcu ve 6 mürettebat uçaktan tek tek indirilerek üst araması yapıldı. Yolcuların bagajları da mobil X-Ray'den geçilerek kontrol edilirken, bomba imha ekipleri uçakta arama yaptı.



Yapılan aramada bir patlayıcıya rastlanılmazken, uçuşa kapatılan pist ise hava trafiğine yeniden açıldı. Uçuşların normale dönmesinin ardından havalimanın VİP bölümünde açıklama yapan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, uçağın güvenli bir bölgede aramasının tamamlanmasının ardından tekrar seferine devam edeceğini belirterek, "Kuveyt'ten havalanarak Trabzon Havalimanı'na gelmekte olan JZR314 sefer sayılı Kuveyt Hava Yolları'na ait uçağımız 11:18 civarı havalimanın iniş yaptı.



Hemen bizim güvenlik birimlerimiz tarafından uçak güvenli alana alınarak arkadaşlarımız tarafından detaylı aramalar yapıldı. Uçağımızda 51 yolcu 6 mürettebat vardı. Bu yolcu ve mürettebatların tahliyeleri gerçekleştirildi. Şuanda yolcularımızın bagajlarının detaylı arama işlemleri yapılıyor. Havalimanında uçuşun durdurulmasıyla ilgili söz konusu değil. Havalimanımıza uçuşlara açıktır. Kısaca şu an uçağımız güvenli bölgede araması tamamlanarak tekrar seferine devam edecektir." dedi.

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Bomba ihbarının nereden geldiğine dair açıklamada bulunan Vali Ustaoğlu, "Kuveyt Havayolları Genel Merkezi'ne yapılan bir ihbar. Uluslararası kurallar gereği o anda Kuveyt Hava Yolları'na ait havada bulunan uçaklarına bu ihbarı bildirerek gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması işlemi bu prosedürle gerçekleşti. Havada ulunan tüm Kuveyt Havayolları'na ait uçaklara bu bildirim yapıldı." şeklinde konuştu.

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Son dakika: Trabzon Havalimanı'nda kırmızı alarm! Kuveyt uçağına bomba ihbarı: Validen ilk açıklama
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