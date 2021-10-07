Son dakika: Trabzon Havalimanı’nda kırmızı alarm! Kuveyt uçağına bomba ihbarı: Validen ilk açıklama





Hemen bizim güvenlik birimlerimiz tarafından uçak güvenli alana alınarak arkadaşlarımız tarafından detaylı aramalar yapıldı. Uçağımızda 51 yolcu 6 mürettebat vardı. Bu yolcu ve mürettebatların tahliyeleri gerçekleştirildi. Şuanda yolcularımızın bagajlarının detaylı arama işlemleri yapılıyor. Havalimanında uçuşun durdurulmasıyla ilgili söz konusu değil. Havalimanımıza uçuşlara açıktır. Kısaca şu an uçağımız güvenli bölgede araması tamamlanarak tekrar seferine devam edecektir." dedi.

SON DAKİKA: Trabzon'a inen Kuveyt uçağında bomba ihbarı! Yolcular boşaltılıyor...



Bomba ihbarının nereden geldiğine dair açıklamada bulunan Vali Ustaoğlu, "Kuveyt Havayolları Genel Merkezi'ne yapılan bir ihbar. Uluslararası kurallar gereği o anda Kuveyt Hava Yolları'na ait havada bulunan uçaklarına bu ihbarı bildirerek gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması işlemi bu prosedürle gerçekleşti. Havada ulunan tüm Kuveyt Havayolları'na ait uçaklara bu bildirim yapıldı." şeklinde konuştu.