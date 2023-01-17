SON DAKİKA: Trabzon’da 3 evladını öldüren cani kendisini böyle savundu: Beni bu duruma eşim düşürdü

Trabzon'un Of ilçesinde 3 Ağustos 2021'de kızları 10 yaşındaki Yaren, 7 yaşındaki Hiranur ve 4 yaşındaki Elif Beyza Göktaş'ı ormanlık alana getirerek tabancayla vurup öldüren Emre Göktaş, Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde SEGBİS sistemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada hakim, sanık Göktaş hakkında Adli Tıp Üst Kurulundan da cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor geldiğini söyledi. Adli Tıp raporuna itiraz eden Sanık Göktaş ise, "Ben ne yaptığımı kavrayabilecek durumda değildim. Hakkımda düzgün bir değerlendirme yapılmadığını düşünüyorum. Beni bu duruma eşim düşürdü. Ben çocuklarıma bu kötülüğü yapacak biri değildim." dedi. Sanık Göktaş'ın avukatı ise yeniden Adli Tıp Raporu alınmasını istedi fakat mahkeme heyeti bu talebi reddetti.