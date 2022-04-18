SON DAKİKA | Trabzon'da korkutan anlar! 5 ev toprak altında kaldı: "Kıyamet kopuyor zannettik"

Söz konusu bölgede kullanılmayan ilkokul ve 2 katlı lojmanı ile onun yanında 3 evin bulunduğunu belirten Ustaoğlu, "Bunlar toprak altında kaldı. Allah'a şükür herhangi bir can kaybımız yok. Evler zaten kullanılmıyordu, sadece okul lojmanını kullanan buradaki vatandaşımız, çobanımız vardı, o da erken fark etmiş, hemen hayvanlarıyla beraber olay yerini terk etmiş ve herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı." dedi.

Ustaoğlu, başta AFAD olmak üzere Sürmene ve Araklı kaymakamları, belediyeler, DSİ ve diğer tüm ekiplerin olay yerine geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti: