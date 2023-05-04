Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Trabzon’da yolcu otobüsü devrildi! 4 ölü, 20 yaralı
Giriş Tarihi: 4.5.2023 19:07 Son Güncelleme: 4.5.2023 19:12

Son dakika: Trabzon’da yolcu otobüsü devrildi! 4 ölü, 20 yaralı

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Dörtyol Mahallesi, Tepegören mevkiinden Trabzon istikametine gitmekte olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi ise yaralandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Son dakika: Trabzon’da yolcu otobüsü devrildi! 4 ölü, 20 yaralı

Son dakika... Trabzon'un Akçaabat ilçesi Dörtyol Mahallesi, Tepegören mevkiinden Trabzon istikametine gitmekte olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü devrildi.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere gönderildi.

SABAH'a konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: "Akşam saatlerinde belediyemize ait yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle içerisinde yolcularla birlikte duvara çarparak devrildi.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olan 20 kişi ise çeşitli hastanelere ambulanslarla sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı"

EN ÇOK OKUNANLAR

Ordu'da coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Meclis'te HDP ile neler görüştün Bay Bay Kemal
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kandil'den Bay Bay Kemal'e selam geliyor...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'a selam!
Şehit öğretmen Aybüke’nin babası, SABAH’a konuştu: Gurur duyduk
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde 'Abdullah Öcalan' sloganları atan 2 kişi gözaltında
Avrupa’nın 2010 darbesi ve bugün
CHP’nin Van mitinginde skandal: Öcalan sloganı attılar Türk bayrağını çiğnediler
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar: Millet olarak pazarlığı görüyoruz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Bayraktar'a verilen bir kuruş yoktur
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzon’da yolcu otobüsü devrildi! 4 ölü, 20 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA