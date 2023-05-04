Son dakika: Trabzon’da yolcu otobüsü devrildi! 4 ölü, 20 yaralı

Son dakika... Trabzon'un Akçaabat ilçesi Dörtyol Mahallesi, Tepegören mevkiinden Trabzon istikametine gitmekte olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü devrildi.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere gönderildi.

SABAH'a konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: "Akşam saatlerinde belediyemize ait yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle içerisinde yolcularla birlikte duvara çarparak devrildi.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olan 20 kişi ise çeşitli hastanelere ambulanslarla sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı"