Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | TSK'dan PKK'ya bir darbe daha! 2 terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 30.11.2022 15:36

SON DAKİKA | TSK'dan PKK'ya bir darbe daha! 2 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | TSK’dan PKK’ya bir darbe daha! 2 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı son olarak Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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SON DAKİKA | TSK'dan PKK'ya bir darbe daha! 2 terörist etkisiz
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