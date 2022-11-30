SON DAKİKA | TSK’dan PKK’ya bir darbe daha! 2 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı son olarak Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2022
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/HQ0j06K0pn