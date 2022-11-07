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Giriş Tarihi: 7.11.2022 10:50 Son Güncelleme: 7.11.2022 11:11

AFAD Başkanı detayları açıkladı: Tüm Türkiye’de eş zamanlı gerçekleşecek!

AFAD Başkanı Yunus Sezer; "9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda Ülke Geneli Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı gerçekleştireceğiz" dedi. Öte yandan, Düzce depreminin yıldönümü olan 12 Kasım’da ülke genelinde Deprem Tatbikatı yapılacak. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek.

AFAD Başkanı detayları açıkladı: Tüm Türkiye’de eş zamanlı gerçekleşecek!

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda Ülke Geneli Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı gerçekleştirileceğini duyurdu.

12 KASIM'DA DA ÜLKE GENELİNDE TATBİKAT YAPILACAK

Düzce depreminin yıldönümü olan 12 Kasım'da ülke genelinde Deprem Tatbikatı yapılacak. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim ülke tatbikatımız 12 Kasım'da. Düzce depreminin yıldönümünde saat 18.57'de ülke tatbikatı yapılacak. Türkiye'nin tüm bölümlerinde Tatbikat yapacağız. Çök-kapan-tutun. Bunun tatbikatını yapacağız. Radyolar anons geçecektir. Televizyonlar otomatik olarak geçecekler. Kurulan sistemden bütün Türkiye'ye aynı anda mesaj gelmiş olacak. Hem polis hem jandarma telsizini konuşturdular. Şimdi savunma sanayi iki telsizin afet anında birbiriyle konuşturabilecek bir altyapıyı oluşturmuş oldu" demişti.

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AFAD Başkanı detayları açıkladı: Tüm Türkiye’de eş zamanlı gerçekleşecek!
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