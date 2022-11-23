Son dakika: Türk Kızılay Başkanı Kınık’tan Düzce depremi açıklaması

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimat verdiğini bildirdi.

Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız arayarak müdahale faaliyetlerimiz hakkında bilgi aldı, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimatlarını verdi." ifadesini kullandı.



BÖLGEDE VATANDAŞLARA DESTEK SÜRÜYOR

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay ve AFAD bölgede bekleyişini sürdüren vatandaşlara, yiyecek ve battaniye desteğinde bulunuyor.

Bölgede, panikle dışarı çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor. Zaman zaman meydana gelen artçılar nedeniyle evlerinde durmaya çekinen vatandaşlar, parklarda toplandı. AFAD ve Türk Kızılay ekipleri, sokakta bekleyenlere battaniye ve sıcak çorba dağıttı.

Türk Kızılay Afet Yönetim Genel Müdürü İbrahim Özer, depremin yaşanmasıyla havanın da soğuk olması nedeniyle sokakta bekleyen vatandaşlara ikramlarda bulunduklarını söyledi.

Özer, "Sıcak çorba üretimimiz var. Hava soğuk battaniye dağıtımımız var. Diğer bölgelerde de çalışmalarımız olacak. Şu anda bize gelen bilgi de 22 vatandaşımızın yaralandığı yönünde. Yıkımla ilgili bir olumsuzluk yok diye görünüyor. Tabii korku hali var. Az önce tekrar sallandık vatandaşlar da dışarıdalar. Hava aydınlanıncaya kadar bir süreç var şu anda." dedi.