Son dakika: Türkiye Gaziantep'teki cani baba Yunus Göç'e tepki gösterdi! Karısının itirafı tüyler ürpertti: "Ağladığında boğazını sıkacaksın..."

AĞZINDAN KAN GELDİĞİNİ SÖYLEME

Eşine bebeği doktora götürmeyi teklif ettiğini dile getiren anne Semra Göç, " Yunus bana, 'Neden gidelim ne gerek var' dedi. Bu sırada benim telefonum yoktu. Ben de Yunus'a, 'Beni hastaneye götürmezsen babamı ararım seni şikayet ederim dedim. O da bana, 'Sen de beni şikayet etmeye iyi alıştın. Hadi çocuğu doktora götürelim' dedi. Birlikte hastaneye gittik. Doktorun yanına gitmeden önce eşim bana, 'Çocuğun gözündeki morluğu söyleme' dedi. Doktor morluğu sorarsa, çocuğun gazını çıkarırken dizine yatırdığı sırada olduğunu söylememi, ağzından ve burnundan kan geldiğini de doktor sormadıkça söylemememi tembihledi. Ben de, 'Tamam' dedim. Bunu dememdeki amaç çocuğumu doktora götürmekti. Doktora da morlukları ve kanamayı söyleyecektim" ifadelerini kullandı.