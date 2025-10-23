SON DAKİKA: Türkiye’de yaz geri geliyor! O günlerde termometreler şaha kalkacak: 30 derece sınırı zorlanıyor

Geride bıraktığımız Perşembe (23 Ekim) ve Cuma (24 Ekim) günlerinde Marmara, Karadeniz ve Ege'nin batısında etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar ve yer yer görülen fırtınalı hava, hafta sonu itibarıyla etkisini tamamen yitiriyor. MGM'nin paylaştığı saatlik haritalar, Cumartesi ve Pazar günleri yağışların Doğu ve Kuzeydoğu bölgelerine çekilerek zayıfladığını gösteriyor.
YAĞIŞLI GÜNLER GERİDE KALDI: HAVA NASIL DEĞİŞİYOR?
Pazartesi günü (27 Ekim) beklenen hava durumu değişikliğinin ana nedenleri şunlardır: Sistem Değişikliği: Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı cephenin ülkeyi terk etmesi. Yüksek Basınç Alanı: Güneyden ve güneybatıdan gelen daha sıcak hava kütlelerini taşıyan yüksek basınç sisteminin Türkiye üzerine yerleşmesi. Bu meteorolojik değişimle birlikte, özellikle Güneydoğu Avrupa ve Akdeniz havzasında etkili olan sıcak ve kuru hava dalgası ülkemizi de etkisi altına alacak.
TERMOMETRELER HANGİ İLLERDE ŞAHA KALKACAK?
Yeni haftanın en sıcak günleri Ege ve Akdeniz sahillerinde yaşanacak. Tatil beldelerinde ekim sonu olmasına rağmen adeta temmuz havası hakim olacak: Akdeniz İlleri: Antalya ve Adana'da sıcaklıklar 27 derece civarında seyredecek. Özellikle Fethiye, Kaş ve Alanya gibi bölgelerde bu değerin yerel olarak 30 dereceyi bulması sürpriz olmayacak. Güneşlenme süresinin artması bekleniyor.
Ege Bölgesi: İzmir'de 25 derece, Aydın ve Muğla çevrelerinde ise sıcaklık 26 dereceye kadar yükselecek. Deniz suyu sıcaklıklarının da mevsim ortalamasının üzerinde kalması, bölgede yüzme sezonunun uzadığına işaret ediyor. Marmara ve İç Anadolu: İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 23 derece, başkent Ankara'da ise 22 derece olacak. Bu değerler, Ekim ayının son haftası için oldukça yüksek kabul ediliyor ve kışlık giysilere geçişi bir süre daha erteleyecek. Doğu Bölgeleri: Hava parçalı bulutlu ve güneşli bir görünüme kavuşurken, Erzurum ve Kars gibi serin illerimizde dahi sıcaklıklar 20 derece sınırına yaklaşacak. Yağış ihtimali ise büyük ölçüde ortadan kalkıyor.
İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu, hafta boyunca süren yağışlı ve serin havanın ardından Pazartesi gününden itibaren sıcaklık artışıyla belirgin bir değişime uğrayacak. 23 Ekim Perşembe günü İstanbul 19 derece, Ankara 23 derece ve İzmir 24 derece civarında seyrederken, üç şehirde de sağanak yağışlar ve bulutlu bir hava etkili olacak. 24 Ekim Cuma günü ise İstanbul'da sıcaklık 17 dereceye düşerken, Ankara 23 derece ve İzmir 24 derecede kalmaya devam edecek ve yağışlı koşullar sürecek. Ancak, 27 Ekim Pazartesi itibarıyla yağışlı sistem yerini güneşe ve sıcaklığa bırakacak; İstanbul'da en yüksek sıcaklık 23 dereceye, Ankara'da 22 dereceye ve İzmir'de 25 dereceye ulaşarak, üç metropolde de yeni haftaya sıcaklık artışının ön planda olduğu, parçalı bulutlu bir başlangıç yapılması bekleniyor.
HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Yurt genelinde hafta sonu, yağışlı sistemin batıdan doğuya doğru çekilmesi ve sıcaklıkların genel olarak stabil kalmasıyla geçişli bir seyir izleyecek. 25 Ekim Cumartesi günü yağışlar, özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer yer kuvvetli sağanaklar şeklinde etkili olmaya devam ederken, Batı ve İç bölgelerde hava parçalı bulutluya dönmeye başlıyor. Sıcaklıklar İstanbul'da 21 derece, Ankara'da 22 derece ve Güneydoğu Anadolu'da 28 dereceye kadar çıkabiliyor. 26 Ekim Pazar günü ise yağışlar Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun en doğu kesimlerinde yoğunlaşırken, ülkenin büyük bir bölümünde hava parçalı bulutlu ve güneşli bir görünüme kavuşuyor; sıcaklıklar İzmir'de 22 derece ve Antalya'da 26 derece civarında seyrederek, yeni hafta öncesinde sıcaklık artışının sinyallerini veriyor.
UZMANLARDAN KRİTİK SAĞLIK VE TARIM UYARILARI
Meteoroloji uzmanları ve çevre bilimcileri, bu ani sıcaklık artışının iki önemli etkisine dikkat çekiyor: Halk Sağlığı: Özellikle yüksek sıcaklığın ve nemin birlikte görüleceği sahil şehirlerinde, kalp ve solunum yolu rahatsızlığı olanların günün en sıcak saatleri olan 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda geçirecekleri süreyi kısıtlamaları öneriliyor. Su ve mineral kaybına karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Tarım ve Kuraklık: Geçici yağışların ardından gelen bu yüksek sıcaklık dönemi, tarım arazilerinde buharlaşmayı artırarak kuraklık riskini yeniden gündeme getirebilir. Yetkililer, su kaynaklarının dikkatli kullanılması çağrısını yineledi. Pazartesi ile birlikte başlayacak ve hafta ortasına kadar sürmesi beklenen bu "Yazdan Kalma Günler", vatandaşlara sonbahar aylarında beklenmedik bir güneşlenme ve açık hava aktivitesi fırsatı sunuyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
23 EKİM 2025 PERŞEMBE
Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Batı ve güneybatı kıyılarında yer yer sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Örneğin, İstanbul'da en yüksek sıcaklık 19 derece, en düşük sıcaklık 13 derece civarında. İzmir ve Antalya'da da gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, İzmir'de en yüksek 24 derece ve Antalya'da en yüksek 24 derece bekleniyor. İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise sıcaklıklar daha serin; Ankara'da en yüksek 23 derece ve Erzurum'da en yüksek 16 derece civarında seyrediyor. Ülkenin büyük bir bölümünde en düşük sıcaklıklar 10 derece ve altında.
24 EKİM 2025 CUMA
Yağışlı hava, kuzey ve iç kesimler başta olmak üzere yurdun genelinde etkisini sürdürüyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağmur ve sağanak yağışlar var. Sıcaklıklar Marmara ve Ege'de bir miktar düşüş gösteriyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 17 dereceye, Ankara'da ise 23 dereceye geriliyor. Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu'da parçalı bulutlu ve güneşli bir hava daha hakim. Örneğin Adana'da en yüksek 27 derece, Diyarbakır'da ise 25 derece bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde en düşük sıcaklıklar 5 derece civarında.
25 EKİM 2025 CUMARTESİ
Yağışlı sistemin ülkenin büyük bir kısmında etkili olmaya devam ettiği görülüyor. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olabilir. Batı bölgelerde yağışlar devam etse de, sıcaklıklar Cumaya göre küçük artışlar gösterebiliyor. Örneğin, İstanbul'da en yüksek 21 derece, Ankara'da en yüksek 22 derece bekleniyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı bir hava mevcut. Güneydoğu Anadolu'da ise en yüksek sıcaklıklar 28 dereceye kadar çıkıyor.
26 EKİM 2025 PAZAR
Hava durumu genel olarak parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı seyrini koruyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yağışlar daha belirgin. Batı ve iç bölgelerde sıcaklıklar Cumartesi gününe göre hafif düşüşler yaşayabilir. İzmir'de en yüksek sıcaklık 22 derece, Antalya'da ise 26 derece bekleniyor. İç Anadolu'da sıcaklıklar 20 derece civarında seyrederken, en düşük sıcaklıklar 6-9 derece aralığında.
27 EKİM 2025 PAZARTESİ
Hafta başlangıcında, Türkiye genelinde sıcaklıkların tekrar artış eğilimine girdiği ve yağışların azaldığı gözleniyor. Batı kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu'da güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 23 derece, İzmir'de 25 dereceye çıkıyor. Güney Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 30 dereceye yaklaşıyor; örneğin Muğla ve Antalya çevrelerinde 30 derece bekleniyor. Doğu bölgelerde de sıcaklıklar yükseliyor ve genel olarak parçalı bulutlu bir hava hakim. Yağışlar yalnızca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif sağanak şeklinde kalabilir.
BUGÜN HAVA DURUMU ŞÖYLE...
SABAH (06:00-12:00 TSİ)
Sabah saatlerinde Türkiye'nin kuzey ve batı bölgelerinde yağışlı bir hava bekleniyor. Marmara'nın tamamı, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri (Ankara dahil) yağışlı (sağanak veya yağmur) geçecek. Özellikle Trakya ve Ege'nin batı kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde ise parçalı bulutlu ve yer yer az bulutlu, güneşli bir hava hakim.
ÖĞLE (12:00-18:00 TSİ)
Öğle saatlerinde yağışlı sistem, Batı Ege kıyıları ve Marmara'nın güneyinde etkisini artırarak gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor. Ege'nin batısında "kuvvetli yağış" uyarısı dikkat çekiyor. Yağışlar; Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bir kısmında sürüyor. Doğu Anadolu'da ise yüksek kesimlerde yerel sağanak yağışlar beklenirken, Tunceli, Elazığ, Malatya gibi illerde kapalı bir hava var. Ülkenin güney kesimleri ve iç bölgelerin güneyinde hava parçalı bulutlu, yer yer güneşli.
AKŞAM (18:00-24:00 TSİ)
Akşam saatlerinde şiddetli yağış ve gök gürültülü sağanaklar Ege'nin batı ve güneybatı kıyılarında (İzmir, Muğla ve çevresi) yoğunlaşmaya devam ediyor. Yağışlı alan, İç Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'in bir kısmını kapsıyor. İç ve Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde parçalı bulutlu hava hakimiyetini koruyor. Bu saat diliminde yağışlar, özellikle kuzeybatı ve batı kesimlerde aralıklarla devam ederken, diğer bölgeler genellikle bulutlu veya az bulutlu geçecek.
GECE (00:00-06:00 TSİ)
Gece saatlerinde şiddetli yağışlar, özellikle Ege'nin güneybatısı (Muğla ve Aydın çevreleri) ile Çanakkale civarında etkili olmayı sürdürecek. Batı Karadeniz'in kıyı şeridinde de yerel sağanaklar bekleniyor. Marmara'nın doğusu ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışlar hafifleyerek parçalı bulutlu bir havaya dönecek. Ülkenin orta ve doğu kesimleri, genellikle parçalı bulutlu ve yer yer az bulutlu bir gece geçirecek.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Çorum, Bitlis ve Van çevrelerinin yağmur ve sağanak, batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kuzey Ege kıyıları ile Edirne'nin ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne'nin ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne'nin ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı ile Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Ordu hariç) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
RİZE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bitlis ve Van çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu