Son dakika: Türkiye’den Yunanistan’a nota

Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarının 2 Türk balıkçı teknesine ateş açması sonucu mürettebattan bir kişi bacağından yaralandı.

22 Şubat 2022 tarihinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Sakız'ın kuzeyi, Karaburun'un batısında 'Baba oğul' ve "ESİLA LİYA" isimli Türk balıkçı teknelerine ateş açılması neticesinde "BABA OĞUL" teknesinde bulunan bir vatandaşımızın yaralanması ile ilgili olarak bugün Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'a Ege'de Türk balıkçılara karşı orantısız güç kullanılmasını protesto eden bir nota verildiği duyurdu.