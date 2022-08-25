Son dakika: Tutuklanan Gülşen’in ifadesi ortaya çıktı! Sorguda çark etti

"BENİ OMUZLARINIZDA TAŞIYIN" DEYİNCE

Gülşen, emniyette alınan ifadesinde, "Bana yöneltilen suçlamayı ve konuyu anladım. Soruşturma konusunda bana izahat yapıldı. Avukatlarım nezaretinde ifademi vermek istiyorum. Hatırladığım kadarıyla 30 Nisan 2022 tarihinde Ataşehir olarak hatırladığım konserde bu konuşma geçmiştir. Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan "Miraç" isimli arkadaşımın lakabı 'imam'dır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Miraç'ın soy ismini ve iletişimini hatırlamıyorum. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur. Bu konuşma bu diyalog, konserin hatırlamadığın bir aşamasında muhtemelen bir şarkı arasında miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır. Ben orkestrama 'beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın' demem üzerine bana orkestra arasından 'seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince, bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçmiştir. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir" dedi.

Savcılık kararını verdi. Gülşen tutuklamaya sevk edildi

"BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Ülkesini seven, fırsat eşitliğini inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçı olduğunu ifade eden şarkıcı, sosyal medyada yayınlanan görüntüsünün provokatif amaçlı yayınlandığını düşündüğünü söyledi.

"Aramızdaki esprilerin bu haliyle kamuoyuna yansıması sonucu yanlış anlaşıldığını düşünüyorum" diyen Gülşen, "İmam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla asla bir konuşma yapmadım. Ülkenin tüm değerlerini ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Kesinlikle atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir şekilde gerçekleşmesi talihsizliktir. Ben memleketimin bütünlüğünü din, dil, ırk hiçbir şekilde kategorize etmeden ülkenin bütünlüğünü ve refahını görmek için mücadele ediyorum. En yakın arkadaşımla yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum. Ben yıllardır tanınan bir insanım. Şu ana kadar meslek hayatımda herhangi bir grubu veya insan ayırt ya da kategorize etmedim. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.