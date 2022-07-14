Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. 15:00'da başlayan erişim probleminin nedeni bilinmezken, kullanıcılar ''Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi deneyin'' hatasıyla karşılaşıyor. Yaşanan gelişmelerin ardından ise Twitter çöktü mü sorusu akıllara geldi. Peki, twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek?