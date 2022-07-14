Haberler Yaşam Haberleri Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter bir sorun oluştu yeniden yüklemeyi dene hatası ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 14.7.2022 15:33 Son Güncelleme: 14.7.2022 15:34

Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter bir sorun oluştu yeniden yüklemeyi dene hatası ne zaman düzelecek?

Gelen son dakika bilgisine göre, milyonlarca kullanıcısı olan Twitter’a erişim problemi yaşanıyor. Pek çok kullanıcı Twitter’a hiçbir şekilde giriş yapamazken, giren kullanıcılar ise ‘bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene’ hatası ile karşı karşıya kalıyor. Bu noktada, Twitter çöktü mü, neden girilmiyor ve Twitter bir sorun oluştu hatası nedir soruları araştırılıyor. Konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Peki, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek? Twitter bir sorun oluştu yeniden yüklemeyi dene hatası ne zaman düzelecek? İşte detaylar;

Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter bir sorun oluştu yeniden yüklemeyi dene hatası ne zaman düzelecek?

Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. 15:00'da başlayan erişim probleminin nedeni bilinmezken, kullanıcılar ''Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi deneyin'' hatasıyla karşılaşıyor. Yaşanan gelişmelerin ardından ise Twitter çöktü mü sorusu akıllara geldi. Peki, twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR? TWİTTER'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'a erişim problemi yaşanıyor. Peki, Twitter'daki problem neden kaynaklanıyor, ne zaman düzelecek?

İşte yanıtı

TWİTTER NE ZAMAN DÜZELECEK?

Twitter'a saatler 15.00'ı gösterdiğinden beri erişim problemi yaşanıyor. Sorunla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter bir sorun oluştu yeniden yüklemeyi dene hatası ne zaman düzelecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA