Son dakika: Üniversiteli Sedefnur Çağlar 7. kattan düşüp ağır yaralandı! 3 kişi gözaltına alındı

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri, olayın meydana geldiği evde kiracı olarak oturan, Çağlar'ın Özel Harekât Polisi olan erkek arkadaşı A.B, onun ev arkadaşı olan Çevik Kuvvet Polisi O.Ç'yi ve olay esnasında evde bulunan O.Ç'nin ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı gözaltına alındı. Polis olayın kaza olup olmadığını çok yönlü araştırıyor.