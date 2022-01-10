Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Üniversiteli Sedefnur Çağlar 7. kattan düşüp ağır yaralandı! 3 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 10.1.2022 10:07 Son Güncelleme: 10.1.2022 10:08

Son dakika: Üniversiteli Sedefnur Çağlar 7. kattan düşüp ağır yaralandı! 3 kişi gözaltına alındı

ABBAS ÇAKAR
Son dakika: Üniversiteli Sedefnur Çağlar 7. kattan düşüp ağır yaralandı! 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Kocaeli Körfez İlçesinde henüz 23 yaşında olduğu öğrenilen Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Sedefnur Çağlar, arkadaşına ait evin penceresinden yere düştü. Ağır yaralanan genç kızın tedavisi devam ederken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki bir binanın 7. katının balkonundan genç bir kız düştü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıfta öğrenim gördüğü öğrenilen 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar, erkek arkadaşına ait 7. kattaki dairenin balkonundan aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genç kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri, olayın meydana geldiği evde kiracı olarak oturan, Çağlar'ın Özel Harekât Polisi olan erkek arkadaşı A.B, onun ev arkadaşı olan Çevik Kuvvet Polisi O.Ç'yi ve olay esnasında evde bulunan O.Ç'nin ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı gözaltına alındı. Polis olayın kaza olup olmadığını çok yönlü araştırıyor.

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Son dakika: Üniversiteli Sedefnur Çağlar 7. kattan düşüp ağır yaralandı! 3 kişi gözaltına alındı
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