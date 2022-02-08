SON DAKİKA: Üsküdar’daki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı! Bir anda gökyüzüne alevler fışkırıyor...

Son dakika haberine göre; Üsküdar'da bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Patlamanın şiddeti ile çevredeki diğer binalarda da hasar meydana geldi. Korkunç patlamanın görüntüleri ortaya çıktı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Üsküdar'da 5 katlı binada meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı.



Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta dün öğle saatlerinde 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ile molozların saçıldığı ve toz bulutu yükseldiği görülüyor.

Son Dakika: İstanbul Üsküdar'da yaşanan doğalgaz patlaması anı kamerada | Video