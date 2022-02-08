Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Üsküdar'daki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı! Bir anda gökyüzüne alevler fışkırıyor...
Giriş Tarihi: 8.2.2022 11:56 Son Güncelleme: 8.2.2022 12:13

SON DAKİKA: Üsküdar'daki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı! Bir anda gökyüzüne alevler fışkırıyor...

DHA
SON DAKİKA: Üsküdar’daki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı! Bir anda gökyüzüne alevler fışkırıyor...

Son dakika haberine göre; Üsküdar'da bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 4 kişi yaralanmıştı. Yaralıların 2'sinin hayati tehlikesi devam ederken, patlamanın görüntüleri de ortaya çıktı. Bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde patlama anında gökyüzüne alevlerin yükseldiği ve her yeri toz bulutunun kapladığı görülüyor.

Son dakika haberine göre; Üsküdar'da bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Patlamanın şiddeti ile çevredeki diğer binalarda da hasar meydana geldi. Korkunç patlamanın görüntüleri ortaya çıktı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Üsküdar'da 5 katlı binada meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta dün öğle saatlerinde 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ile molozların saçıldığı ve toz bulutu yükseldiği görülüyor.

Son Dakika: İstanbul Üsküdar'da yaşanan doğalgaz patlaması anı kamerada | Video

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SON DAKİKA: Üsküdar'daki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı! Bir anda gökyüzüne alevler fışkırıyor...
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