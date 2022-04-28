SON DAKİKA: Uyuşturucu baronlarına köpük partisi şoku! Yakayı ele verdiler...

Öte yandan aynı çetenin üyesi olduğu belirlenen, geçtiğimiz hafta yine aynı şekilde Bursa'dan sırtında taşıdığı okul çantasında yüklü miktarda uyuşturucu hap getirdiği sırada Yalova şehir merkezinde yakalanarak tutuklanan Necdet K. ile Sabri Ö.'nün uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri yüklü miktardaki Türk lirası ve dövizleri naylon poşetlere doldururken ve yine uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri paralarla lüks bir villada köpük partisi yaparken görüntüleri ortaya çıktı. Şortlarla köpük partisi yapan çete üyelerinin görüntülerine sosyal medyada da büyük tepki gösterildi.