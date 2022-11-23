SON DAKİKA | Uzmanlar İstanbul ve Ankara’da da hissedilen Düzce depremini değerlendirdi: Gerçekten ilk defa gördüğüm bir olay

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın açıklamasından satır başları:

"Sakarya Çukuru diye andığımız bu bölüm, Marmara'nın deprem sibobu gibi. Marmara'ya daha fazla gerginlik birikmesi gerekirken, o gerginlik birikmeden kırılıyor. Ana nedeni de bu bölgede kabuğun daha gevrek olması. Yani gerginliği sürekli olarak biriktirmeye yatkınlığı yok. Dolayısıyla Sakarya Çukurundaki depremler Marmara Çukurundaki depremlerden daha sıkça oluşur. Bu deprem de bunun sonucu. Bu orta büyüklüğünde bir depremdir. 13 saniyelik bir deprem iyi çalkalar. Düzce Ovası oldukça sulak bir yer. 12 Kasım 1999 depreminden sonra Düzce'de yıkım çok fazlaydı. Ancak deprem sonrası Düzce'nin arkadaki dağlık kesime doğru kaydırılmasını önermiştik. Düzce'deki yeni yapılarda dağlık kesime doğru yeni yapılar oluşturuldu. Ama bu yerleşim alanı oluşturulurken, eski yapılar da onarıldı. Yani şehir büyütüldü. Düzce'nin çok iyi bir yapılaşma durumu var.

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Geleneksel yapılar yıkılmadı. Bu depremin normalde yıkım yapmaması gerekiyor. Daha önceki depremi gören yapılar yorgun yapılardı. Bazı yıkımlar görülebilir ama sadece eski yapılarda. Özellikle 99 depreminden sonra yapılan yapıların yıkıldığını tahmin etmiyorum. Bunlar gerçekten yapı denetim kuruluşlarının çok iyi denetimindeler. Ve yapı demirleri çok güvenliklidir. Bu depremin artçıları gelecektir. 5.1'lik gibi artçılar olabilir. Yıkım yaratmaz bu ama Düzceliler yine de evlerine girmesin."