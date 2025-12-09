SON DAKİKA: Vahşetin adresi Manisa! Eski eşi tarafından bıçaklandı! ’Öldüğümü zannederek beni bıraktı’

Manisa'da yaşanan olay, kadına yönelik şiddetin korkunç boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yunusemre ilçesi Tevfikiye Mahallesi'nde 19 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen olayda, 34 yaşındaki Elvan Özerdim, 3. kez boşanma davası açtığı eşi Olcay Özerdim (40) tarafından ölümcül bir saldırıya uğradı. Eşinin cinsel saldırısına direndiği için 5 yerinden bıçaklanan ve bağırsakları ile ciğerlerinden ağır hasar alan genç kadın, mucizevi bir şekilde hayata tutundu.

"MELEK YÜZÜYLE BENİ KANDIRDI"

Olay günü yaşananları korku dolu gözlerle anlatan Elvan Özerdim, 15 yıllık evliliği boyunca şiddet, alkol ve sorumsuzluk nedeniyle zor günler geçirdiğini belirtti. Özerdim, eşinin kendisini nasıl tuzağa düşürdüğünü şu sözlerle ifade etti: "Mayıs ayına kadar sürekli tehdit etti. Sonra taktik değiştirdi. 'Çocuklarımız rahat etsin, gel eşyaları toplayalım' diyerek beni melek yüzüyle kandırdı. Ben yeni bir ev tutmuş, düzenimi kurmaya çalışıyordum. Oğlumu kandırıp evimin yerini öğrenmiş. Eski eve gittiğimizde çocuğumu dışarı gönderdi ve kabus başladı."

"SEN BENİMSİN, YAPMAK ZORUNDASIN" DEYİP SALDIRDI

Eve girdikten sonra eşinin niyetinin değiştiğini belirten Elvan Özerdim, Olcay Özerdim'in kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını söyledi. Genç kadın dehşet anlarını şöyle anlattı: "'Sen benim karımsın, hala benimsin, nikahımdasın' diyerek benimle zorla birlikte olmaya çalıştı. Reddettiğimde ise gözü döndü. Koltuk altımdan, göğsümden ve kaburgalarımdan bıçak darbeleri aldım. 'Çocuklarım var, ölüyorum' diye bağırdığımda beni bıraktı. Yaralarımı bornozla tampon yapıp banyoya kaçtım ama kapının kilidi yoktu. Dış kapı da kilitliydi, kan kaybından bilincimi kaybetmek üzereydim."

AVUKAT YALÇIN ARCAK: "BU YARALAMA DEĞİL, TAMAMEN ÖLDÜRME KASTI"

Duruşma sonrası açıklama yapan Elvan Özerdim'in avukatı Yalçın Arcak, sanığın "kasten yaralama" suçundan değil, "öldürmeye teşebbüs" ve "cinsel saldırıya teşebbüs" suçlarından yargılanması gerektiğini vurguladı. Arcak, "Müvekkilim 5 ölümcül bıçak darbesi almıştır. Sanık tamamen öldürmeye yönelik hareket etmiştir. Karşı taraf 'ağır tahrik' ve 'rıza' indiriminden faydalanmaya çalışıyor ancak biz buna izin vermeyeceğiz. Bu caninin gün yüzü görmemesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

SANIKTAN "PİŞMANIM" SAVUNMASI

Tutuklu yargılanan Olcay Özerdim ise mahkemedeki ifadesinde, eşiyle rızası dahilinde birlikte olduklarını iddia ederek, olayın ağır tahrik altında gerçekleştiğini savundu. Olay sonrası ambulansı kendisinin aradığını belirten sanık, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı 24 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'a erteledi.