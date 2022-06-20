Haberler Yaşam Haberleri Van deprem ile sallandı! 20 Haziran 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 20.6.2022 18:10 Son Güncelleme: 20.6.2022 18:11

Van deprem ile sallandı! 20 Haziran 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Van deprem ile sallandı! 20 Haziran 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Gelen son dakika deprem haberine göre Van’ın Muradiye ilçesinde merkez üssünde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar son depremler listesini merak ederken deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. İşte Van depremi ile ilgili bilgiler ve son depremler listesi

Az önce gelen son dakika haberine göre Van'da deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Van depremin şiddeti 3.9 belirlendi. Anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte Van depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ve Kandilli ve AFAD son depremler listesi 20 Haziran 2022

VAN SON DAKİKA DEPREMİ

(AFAD) verilerine göre, saat 17.56'da merkez üssü MuradiAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.56'da merkez üssü Muradiye ilçesinde yerin 12 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Muradiye (Van)
Tarih-Saat : 20.06.2022, 17:56:39 TSİ
Enlem : 39.0413 N
Boylam : 43.6860 E
Derinlik : 12.51 km

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

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Van deprem ile sallandı! 20 Haziran 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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