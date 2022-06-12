Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Van’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Giriş Tarihi: 12.6.2022 22:08 Son Güncelleme: 12.6.2022 22:08

SON DAKİKA | Van’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

SON DAKİKA | Van’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Van Tuşba’da açıklarında 5.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından merkez üssüne yakın bölgede bulunanlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Van Tuşba'da saat 21.35'de 5.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 18.36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde bulunan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - VAN'DA KORKUTAN DEPREM

İşte Van depremi ile ilgili tüm detaylar;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre şiddetli deprem, Van'ın Muradiye ilçesinde saat 21:35'te yerin 5.0 Kilometre derinliğinde 5.3 şiddetinde meydana geldi.

AFAD VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre ise Van Tuşba'da 21:35'te yerin 18.89 KM derinliğinde meydana gelen depremin şiddeti 5.0 olarak ölçüldü.

DEPREMİN MEVKİSİ

Son dakika deprem olayının merkez üssünün Türkiye haritası üzerindeki konumu şöyle;


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SON DAKİKA | Van’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
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