SON DAKİKA | Van’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Van Tuşba'da saat 21.35'de 5.0 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 18.36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde bulunan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - VAN'DA KORKUTAN DEPREM

İşte Van depremi ile ilgili tüm detaylar;