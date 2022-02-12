Son dakika: Yangın mahalinde geniş çaplı inceleme başlatıldı! Ölü sayısı 5 oldu

Güngören'de bir tekstil imalathanesindeki yangında yabancı uyruklu 4 işçinin ölümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin büyük ihmalinin olduğu ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin yangın söndürdükten sonra bina içerisindeki bir tuvalete girerek yangından korunmak için kendilerini kilitleyen 4 işçiyi fark etmedikleri öğrenildi. Yangının saat 13.30 sıralarında başladığı, İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin saat 13.40 itibarıyla yangına müdahale edildiği, saat 16.30 sıralarında yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü öğrenildi. Ayakta tedavi edilen bir işçinin saat 18.30 sıralarında verdiği ifadenin ardından 4 işçinin tuvalette dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, konuyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. İstanbul Valiliği'nin de, işyeri sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

VALİLİK: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKTEN SONRA YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği; dün saat 13.30 sıralarında Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi, Sinanpaşa Sokağında bulunan bir tekstil imalathanesinde yangın meydana geldiğini, olay yerine intikal edilen itfaiye ekiplerinin, saat 13.40 itibarıyla yangına müdahale ettiğini açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi: "Saat 16.30 sıralarında itfaiye ekiplerince söndürülerek, soğutma çalışmalarına başlanan yangında, dumandan etkilenen 6 işçi hastaneye sevk edilmiştir.

Ayakta tedavi edilen bir işçi, saat 18.30 sıralarında Merkez Karakolu'nda verdiği ifadesinde; "Bazı çalışanların bina içerisindeki bir tuvalete girerek, yangından korunmak için kendilerini kilitlediklerini gördüğünü" beyan etmiştir. Bu bilgi doğrultusunda yeniden başlatılan arama çalışmalarında, yabancı uyruklu 4 işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, işyeri sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

"YANGIN OLAYINA İLİŞKİN SORUŞTURMA TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILMAKTA OLUP SORUŞTURMAYA TİTİZLİKLE DEVAM EDİLMEKTEDİR"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sözcülüğü & Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamada da şöyle denildi: "11 Şubat 2022 günü saat:13:30 sıralarında İstanbul ili Güngören ilçesindeki bir tekstil atölyesinde meydana gelen yangın nedeniyle Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturmaya başlanılmıştır. 6 işçinin dumandan etkilenerek hayati tehlikeleri olmayacak şekilde rahatsızlandığı, 4 işçinin (yabancı uyruklu) ise yaşamını yitirdiği yangın mahallinde Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız tarafından Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte olay yeri incelemesi yapılıp deliller toplanmıştır. Cenazeler Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırılmış olup otopsi işlemleri devam etmektedir. İlk belirlemelere göre işyeri yetkililerinden 4 kişi olayın şüphelisi olarak gözaltına alınmıştır. Yangın olayına ilişkin soruşturma tüm yönleriyle araştırılmakta olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Güngören'de bir tekstil imalathanesindeki yangında yabancı uyruklu 4 işçi ölmüştü! İBB’nin büyük ihmali