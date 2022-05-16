Son dakika | Yanındaki kadını darbeden şahıs tekme tokat dövüldü!

Son dakika haberler: Bursa merkezde yanındaki bir kadını sokak ortasında darbeden kişi kendilerini fark eden çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. Olay karakolda son bulurken o anlarda kadının gözyaşları içerisinde kaldığı görüldü.
GENÇ KADINI SOKAK ORTASINDA DARBETMEYE BAŞLADI
Olay Bursa merkezde Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi.
Bazı vatandaşlar ağlayan kadını sakinleştirmeye çalışırken, bazıları da kadını darbeden kişiyi tekme tokat dövdü.
Yanındaki kadını sokakta darbetti, tekme tokat dövüldü | Video
O anları bir kişi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olayla ilgili tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.