Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | Yanındaki kadını darbeden şahıs tekme tokat dövüldü!
Giriş Tarihi: 16.5.2022 08:27 Son Güncelleme: 16.5.2022 09:06

Son dakika | Yanındaki kadını darbeden şahıs tekme tokat dövüldü!

Son dakika | Yanındaki kadını darbeden şahıs tekme tokat dövüldü!

Son dakika haberler: Bursa'da yanındaki kadını sokak ortasında darbeden kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. Gözyaşları içinde kalan kadını çevredekiler sakinleştirmeye çalışırken olaylı gece karakolda son buldu.

Son dakika haberler: Bursa merkezde yanındaki bir kadını sokak ortasında darbeden kişi kendilerini fark eden çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. Olay karakolda son bulurken o anlarda kadının gözyaşları içerisinde kaldığı görüldü.

GENÇ KADINI SOKAK ORTASINDA DARBETMEYE BAŞLADI

Olay Bursa merkezde Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Bir kadının sokak ortasında yanındaki kişi tarafından darbedildiğini gören çevredekiler, araya girerek kadını saldırganın elinden kurtardı.

Bazı vatandaşlar ağlayan kadını sakinleştirmeye çalışırken, bazıları da kadını darbeden kişiyi tekme tokat dövdü.

Yanındaki kadını sokakta darbetti, tekme tokat dövüldü | Video

O anları bir kişi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olayla ilgili tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Yanındaki kadını darbeden şahıs tekme tokat dövüldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA