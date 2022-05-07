Son dakika: Yer Çorum: Eşini canine öldürmek istedi savunması şoke etti: 3 harfliler yüzünden...

Çorum'da, tartıştığı eşi Eda Özten'i (31) boğazını sıkarak öldürmeye çalışan Nusret Özten'in (34) eşarpla da boğmaya çalıştığı ortaya çıktı. 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan Özten, ifadesinde, 'üç harfliler'in kendisine musallat olması üzerine olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Tedavisi süren Eda Özten ise hayati tehlikeyi atlatırken, Nusret Özten'in akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığı araştırılacak.