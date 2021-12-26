Son dakika: Yine pitbull dehşeti! 13 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı: İşte o anlar

Sağ bacağından ısırılan Jafeti'ye çevredekiler yardım etti. O anlar ise bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, pitbull cinsi köpeğin caddeden geçen Jafeti'ye saldırıp, bacağından ısırma anı yer alıyor.