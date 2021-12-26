Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Yine pitbull dehşeti! 13 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı: İşte o anlar
Giriş Tarihi: 26.12.2021 16:59 Son Güncelleme: 26.12.2021 17:19

Son dakika: Yine pitbull dehşeti! 13 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı: İşte o anlar

DHA
Son dakika: Yine pitbull dehşeti! 13 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı: İşte o anlar

Son dakika haberi: Korkunç olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşandı... Sahibi olan ancak başıboş bırakılan pitbull cinsi köpek, sokaktan geçen İran uyruklu Armin Darban Jafeti'ye (13) saldırdı. Çocuk hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Olay, Zeytinköy Mahallesi, Kozlupınar Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Sokakta yürürken İran uyruklu Armin Darban Jafeti'ye, İran uyruklu Amın Mohammad Hosseın'in (24) tasmasız dolaşan pitbull cinsi köpeği saldırdı.

Sağ bacağından ısırılan Jafeti'ye çevredekiler yardım etti. O anlar ise bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, pitbull cinsi köpeğin caddeden geçen Jafeti'ye saldırıp, bacağından ısırma anı yer alıyor.

Olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunmayan Jafeti, ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında pitbull köpek, Denizli Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Polis ekipleri de köpeğin sahibi İran uyruklu Hosseın'ı gözaltına aldı.

Saldırıya uğrayan Jafeti, başıboş köpeğin önce kedilere sonra da kendisine saldırdığını, bacağından ısırdığını ve çok korktuğunu söyledi.

Pitbull'un sahibi Hosseın ise köpeğinin bağlı olduğunu ancak tasmasını kopardığını belirtti.

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Son dakika: Yine pitbull dehşeti! 13 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı: İşte o anlar
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