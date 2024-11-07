Son dakika: Yolcu otobüsü yandı sakar geçidi kapandı

Çanakkale'den Muğla'nın Menteşe ilçesine giden şehirler arası yolcu otobüsünün motor kısmında, dumanlar yükselmeye başladı. Muğla- Antalya yolunun Sakar geçidinde yangını fark eden şoför, otobüsü durdurarak, yolcuları indirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, araçta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, incelemenin sürdürüldüğü belirtildi.