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Giriş Tarihi: 7.11.2024 16:06 Son Güncelleme: 7.11.2024 16:21

Son dakika: Yolcu otobüsü yandı sakar geçidi kapandı

Muğla’da, Ula ilcesi Sakar Geçidinde seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde yangın çıktı. İçinde bir çok yolcunun bulunduğu otobüs tahliye edilirken, alevler ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Son dakika: Yolcu otobüsü yandı sakar geçidi kapandı

Çanakkale'den Muğla'nın Menteşe ilçesine giden şehirler arası yolcu otobüsünün motor kısmında, dumanlar yükselmeye başladı. Muğla- Antalya yolunun Sakar geçidinde yangını fark eden şoför, otobüsü durdurarak, yolcuları indirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, araçta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, incelemenin sürdürüldüğü belirtildi.

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Son dakika: Yolcu otobüsü yandı sakar geçidi kapandı
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