Son dakika: Yolyemezler Çetesi soruşturmasında 22 şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Yolyemezler' olarak bilinen suç örgütünün yasadışı bahis faaliyetleri yürüttükleri, üçüncü şahıslar adına açılan banka hesapları üzerinden yasadışı bahis ile elde ettikleri paraları aktardığı ve haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Başsavcılık koordinesinde İstanbul, Ankara, Bayburt ve Samsun'da yapılan operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.

1.5 MİLYAR TL İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin örgütlü bir biçimde hareket ettikleri, suç görüşmeleri yaptıkları, bahis sistemine entegre halde panel sisteminin kurulduğu dış finans evi olarak adlandırılan evlerde yasadışı bahis yaptıkları, aralarında yapılan finansal işlemelerin analizi sonucu 1.5 Milyar TL işlem hacmine sahip oldukları tespit edildi.

37 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları tamamlandı. Şüphelilerden 37'si tutuklama talebiyle 4'ü ise adli kontrol şartı talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan cezaevinde bulunan 5 şüphelinin ise adliyeye daha sonra getirileceği ve ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilecekleri öğrenildi.

22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 22 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. 19 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 suça süreklenen çocuk da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.