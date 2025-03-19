Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: YouTube çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Mart YouTube erişim sorununda son durum
Giriş Tarihi: 19.3.2025 09:00 Son Güncelleme: 19.3.2025 09:01

SON DAKİKA: YouTube çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Mart YouTube erişim sorununda son durum

19 Mart 2025 Çarşamba günü itibariyle, kullanıcılar YouTube'a erişim sorunu yaşamaya başladı. Pek çok kişi, platformu açmaya çalışırken beyaz ekranla karşılaşıyor. Kullanıcılar, platforma bağlanamamanın nedenini anlamak için internet üzerinde araştırmalar yapıyor. Şu an için YouTube'a erişim sağlanamayan bölgelerde, platforma erişim engelindeki son durum ile ilgili açıklamlar bekleniyor. Peki, YouTube çöktü mü, beyaz ekran sorunu nasıl çözülür?

SON DAKİKA: YouTube çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Mart YouTube erişim sorununda son durum

Sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, hata tespit raporlarını arama motorlarında aramaya başladı. 19 Mart Çarşamba günü YouTube'a erişim hatası ile ilgili gelişmeler, kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, YouTube çöktü mü, beyaz ekran sorunu nasıl çözülür? İşte, ayrıntılar...

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?
YouTube'da hata tespit raporuna göre saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor.

YOUTUBE ERİŞİM SORUNUNDA SON DURUM

YouTube platformunda yaşanan erişim problemi ile ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar zaman zaman akış yenilemeye çalışarak problemin düzelip düzelmediğini kontrol ediyor.

INSTAGRAM VE X'TE ERİŞİM SORUNU

Instagram, Twitter ve YouTube'da saat 06.00'dan itibaren büyük çapta bir erişim sorunu yaşanıyor. Ancak, BTK tarafından bu platformlara yönelik herhangi bir kapama ya da erişim engeli kararı alınmadığı bildirildi. Sorunun, olası bir bant daraltma işleminden kaynaklanabileceği ve bunun da sosyal medyaya erişimde yavaşlamalara neden olduğu düşünülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: YouTube çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Mart YouTube erişim sorununda son durum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz