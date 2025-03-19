SON DAKİKA: YouTube çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Mart YouTube erişim sorununda son durum

Sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, hata tespit raporlarını arama motorlarında aramaya başladı. 19 Mart Çarşamba günü YouTube'a erişim hatası ile ilgili gelişmeler, kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, YouTube çöktü mü, beyaz ekran sorunu nasıl çözülür? İşte, ayrıntılar...
YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?
YouTube'da hata tespit raporuna göre saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor.
INSTAGRAM VE X'TE ERİŞİM SORUNU
Instagram, Twitter ve YouTube'da saat 06.00'dan itibaren büyük çapta bir erişim sorunu yaşanıyor. Ancak, BTK tarafından bu platformlara yönelik herhangi bir kapama ya da erişim engeli kararı alınmadığı bildirildi. Sorunun, olası bir bant daraltma işleminden kaynaklanabileceği ve bunun da sosyal medyaya erişimde yavaşlamalara neden olduğu düşünülüyor.