Yozgat’tan dönen Kayserili aile feci kazada can verdi; 4 ölü

Araçtan yaralı olarak çıkarılan1 yaşındaki Arven Lina Baklaya ise ambulansla Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Cenazeler yapılan otopsinin ardından Felâhiye ilçesinde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.