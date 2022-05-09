Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cülerle ilgili yeni gelişme...
Giriş Tarihi: 9.5.2022 12:19

SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cülerle ilgili yeni gelişme...

SON DAKİKA: Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ’cülerle ilgili yeni gelişme...

Son dakika haberine göre; Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi sanıkların işlemleri tamamlandı. 6 sanıktan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1'inci derece askeri yasak bölgedeki operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri H.T., İ.Y., G.U., Z.U. ve M.A. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.U., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.T., İ.Y., Z.U. ve M.A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

FETÖ ŞÜPHELİSİ ESKİ HAKİM DE TUTUKLANDI

Öte yandan Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan eski hakim T.Ş. tutuklandı. Güvenlik güçleri tarafından 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alınan FETÖ şüphelisi, görevinden ihraç edilmiş hakim T.Ş.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen T.Ş., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)

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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cülerle ilgili yeni gelişme...
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