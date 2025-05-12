Son dakika...Çekmeköy’de inşaat alanında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti

Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında saat 14.00 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.





Çekmeköy'de inşaat alanında göçük: 1 işçi mahsur kaldı | Video

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda göçük altındaki işçilerden Cafer Tülek yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.