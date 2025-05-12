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Giriş Tarihi: 12.5.2025 14:29 Son Güncelleme: 12.5.2025 15:55

Son dakika...Çekmeköy'de inşaat alanında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika...İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde inşaat alanında henüz bilinmeyen nedenle göçük yaşandı. Göçükte 1 kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin ise yaralandığı açıklandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalası sürüyor...

DHA
Son dakika...Çekmeköy’de inşaat alanında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti

Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında saat 14.00 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.

Çekmeköy'de inşaat alanında göçük: 1 işçi mahsur kaldı | Video

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda göçük altındaki işçilerden Cafer Tülek yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Diğer işçi Yasin Tülek'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Son dakika...Çekmeköy'de inşaat alanında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti
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