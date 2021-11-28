Son dansçı ayı Brütüs de öldü

‘Ayılara Özgürlük’ kampanyasıyla sokaktan kurtarılan 64 dansçı ayıdan biriydi Brütüs. 25 yıldır Bursa’daki barınakta yaşıyordu. Onun ölümüyle Türkiye’de başka dansçı ayı kalmadı
Sokaklarda insanlar tarafından dans ettirilen ayılar, 1994'te başlatılan 'Ayılara Özgürlük Projesi' kapsamında tek tek toplandı. Ayılar, doğal ortamlarında yaşamlarını sürmesi için Türkiye'de tek olan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Geçen süre içerisinde bu ayılardan 63'ü yaşlılığa bağlı doğal nedenlerle ölürken, sadece 'Brütüs' hayatta kaldı. Barınakta bulunan 10'u yavru, 64'ü yetişkin 74 bozayının en yaşlısı olan 37 yaşındaki 'Brütüs' de yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle öldü.
'ÇOK SEVECENDİ'
Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Azizcan Sezer, "1996 yılında merkezimiz kurulduğu günden beri Brütüs isimli bozayımız bizimle birlikteydi. Geçtiğimiz günlerde çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak bozayımızı kaybettik. Yaklaşık 25 yıl kadar merkezimizde yaşadı. Sakin mizaçlı ve sevecen bir ayıydı. Yaklaşık 5 yıldır özel bir beslenme programı uygulamaya başlamıştık. Sürekli izleniyordu, kontrolleri yapılıyordu" dedi Sezer, Brütüs'ün ölümüyle birlikte Türkiye'de dans ettirilen başka bozayı kalmadığını belirtti.