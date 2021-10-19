Son depremler: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 19 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının geçiş doğrultusunda yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Sınır içi ve sınır ötesinde meydana gelen depremlerin ardından son dakika deprem olayına ilişkin veriler merak konusu olarak 19 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine erişilmek istenerek deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.

DEPREM Mİ OLDU ? 19 EKİM KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Aşağıda yer alan linkler ile 19 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz…

