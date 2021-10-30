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Giriş Tarihi: 30.10.2021 18:30 Son Güncelleme: 30.10.2021 18:30

Son depremler: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Ülkemizde yer alan aktif fay hatları sebebiyle pek çok bölgede son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntıların ardından son dakika detaylarını öğrenmek isteyenler deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki soruların yanıtlarını araştırmaya devam ediyor. İşte 30 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Son depremler listesi verileri merak edilerek deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

30 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ

30 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ve tüm detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ



AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Son depremler: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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