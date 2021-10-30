Son depremler: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Ülkemizde yer alan aktif fay hatları sebebiyle pek çok bölgede son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntıların ardından son dakika detaylarını öğrenmek isteyenler deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki soruların yanıtlarını araştırmaya devam ediyor. İşte 30 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesison depremler listesi verileri
Son depremler listesi verileri merak edilerek deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.