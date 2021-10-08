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Giriş Tarihi: 8.10.2021 18:00

Son Depremler: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 8 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Son Depremler: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 8 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Aktif fay hatlarının geçiş yönünde yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Ülkemizde ve dünyada meydana gelen son dakika depremlerine ilişkin detayları öğrenmek isteyenler 8 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine erişmek isteyerek deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. İşte en güncel veriler.

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin bilgileri sürekli olarak güncelleyerek kamuoyuna aktaran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri üzerinden en son deprem bilgilerine erişmek isteyenler "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor.

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla 8 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz…

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ



AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Son Depremler: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 8 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri
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