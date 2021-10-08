Son Depremler: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 8 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin bilgileri sürekli olarak güncelleyerek kamuoyuna aktaran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri üzerinden en son deprem bilgilerine erişmek isteyenler "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor.

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla 8 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz…