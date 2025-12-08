SON DEPREMLER LİSTESİ 8 ARALIK: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD verileri

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde bulunduğu için depremler zaman zaman yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremlerin şiddet, derinlik ve merkez üssü bilgilerini düzenli olarak paylaşıyor. Peki, 8 Aralık bugün Türkiye'de son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu? İşte detaylar...
ANTALYA'DA KORKUTAN DEPREM
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl genelinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.
KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ