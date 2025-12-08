Haberler Yaşam Haberleri SON DEPREMLER LİSTESİ 8 ARALIK: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD verileri
Giriş Tarihi: 8.12.2025 07:01

SON DEPREMLER LİSTESİ 8 ARALIK: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD verileri

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle deprem riski yüksek bir coğrafyada yer alıyor. Bu nedenle, sarsıntılar zaman zaman gündeme geliyor. Son depremlerle ilgili bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından düzenli olarak paylaşılırken, vatandaşlar şiddet, derinlik ve merkez üssü gibi detayları buradan takip edebiliyor. İşte son yaşanan depremlere dair güncel veriler ve önemli detaylar…

SON DEPREMLER LİSTESİ 8 ARALIK: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD verileri
  • ABONE OL

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde bulunduğu için depremler zaman zaman yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremlerin şiddet, derinlik ve merkez üssü bilgilerini düzenli olarak paylaşıyor. Peki, 8 Aralık bugün Türkiye'de son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu? İşte detaylar...

ANTALYA'DA KORKUTAN DEPREM

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl genelinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DEPREMLER LİSTESİ 8 ARALIK: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD verileri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz