SON DEPREMLER LİSTESİ 8 ARALIK: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD verileri

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde bulunduğu için depremler zaman zaman yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremlerin şiddet, derinlik ve merkez üssü bilgilerini düzenli olarak paylaşıyor. Peki, 8 Aralık bugün Türkiye'de son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu? İşte detaylar...