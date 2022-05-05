İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı yollarla ülkemize gelen yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmenlerle ilgili uygulamalarını sürdürdü.

1 Mayıs ile 4 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetim ve kontrollerde 656'sı Afganistan, 193'ü Suriye, 297'si Pakistan ve 245'i diğer ülkeler olmak üzere toplamda bin 391 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

Son dört günde bin 391 gözaltı... Hepsi sınır dışı edilecek... | Video

Bin 182 kişiye ise idari işlem yapıldığı ve yakalanan düzensiz kaçak göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldığı ifade edildi. 2022 yılı boyunca ise toplamda sekiz bin 251 düzensiz kaçak göçmenin sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildiği açıklandı.