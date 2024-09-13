Son durakta infaz!

İzmir'in Bornova ilçesi Evka 3 Mahallesi'nde bulunan yolcu minibüsü son durağında dün saat 22.00 sıralarında şehir içerisinde yolcu taşımacılığı yapan 28 yaşındaki Doğukan Akgün, yönetimindeki 35 M 8569 plakalı minibüs ile Alsancak Mahallesinden son durak olan Evka 3 Mahallesine geldi. Burada yolcularını indiren Akgün, park ettiği minibüsün direksiyon koltuğunda oturduğu sırada, araca yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Akgün başına isabet eden kurşunlarla koltuğa yığılırken, saldırgan ise silahıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

DİĞER ŞOFÖRLER 112'Yİ ARADI

Durakta bulunan diğer şoförlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerini güvenlik çemberine alırken, sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Doğukan Akgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kısa süre sonra bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleme alan polis ekipleri, görgü şahitleriyle de görüştü. Olay yeri inceleme ekibi de minibüs ve çevresinde araştırma yaptı. Akgün'ün cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırganın kimliğinin belirlenip yakalanması için soruşturmayı geniş çaplı sürdürüyor.